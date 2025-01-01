Названа возможная причина обрушения потолка в квартире в Березниках Собственнице предложили помещение маневренного фонда Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Алексея Казаченко

Глава Березников Алексей Казаченко назвал возможную причину обрушения потолка в двух комнатах коммунальной квартиры на ул. Клары Цеткин, 38. Он также обратил внимание, что дом не является аварийным, вопреки появившейся ранее информации.

Подрядчик регионального фонда капремонта в данный момент ведёт ремонт крыши. В последние недели производилась уборка шлака с перекрытий чердака для укладки утеплителя.

«Предварительно, разрушение штукатурного слоя потолка связано, в том числе, с протечками труб теплоснабжения, проходящих по чердаку. Об этом свидетельствуют и старые затёчные следы. При визуальном осмотре чердака и комнат видимых дефектов в несущих деревянных конструкциях перекрытий не выявлено», — сообщил мэр.

В ближайшее время подрядчик завершит на чердаке укладку утеплителя, а восстановление жилых помещений выполнит за свой счёт. Собственнице жилья предложили благоустроенное помещение маневренного фонда.

Об инциденте стало известно только 26 ноября. Алексей Казаченко отметил, что обращения в администрацию города и Единую диспетчерскую службу от жильцов не поступали. По данным СК Пермского края, информация о происшествии была опубликована в интернете 21 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование дела также взяла на контроль прокуратура.

По данным онлайн-сервиса «Дом.МинЖКХ», трёхэтажный многоквартирный дом по ул. Клары Цеткин, 38 был построен в 1955 году. Стены здания выполнены из кирпича, в нём расположено 12 жилых помещений. Дому не присвоен статус аварийного, состояние оценивается как исправное. Находится под управлением УК «Водоканал г. Березники».

