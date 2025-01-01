В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за обрушения потолка в аварийной квартире Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В одной из квартир дома на ул. Клары Цеткин в Березниках Пермского края произошло обрушение потолочного перекрытия. Информация о происшествии 21 ноября была опубликована в Интернете и замечена в ходе мониторинга сети сотрудниками СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что здание, в котором расположена квартира, признано аварийным и подлежащим сносу. Однако жильцы до сих пор не расселены. В результате происшествия никто не пострадал.

По указанию руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России Дениса Головкина, в городском следственном отделе было возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 1 УК РФ (халатность). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в начале месяца похожая ситуация произошла в Соликамске. Там в доме № 23 по ул. Володарского произошло частичное обрушение потолка в одной из квартир. Для тщательного осмотра крыши и чердачных конструкций была задействована специализированная организация. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение выделить дополнительные средства из резервного фонда округа для проведения ремонтных работ.

