Дом в Прикамье, где обрушилась крыша, будут восстанавливать

фото из телеграм-канала Александра Русанова

В понедельник, 10 ноября, в Соликамске Пермского края комиссия отправилась на проверку дома № 23 по ул. Володарского, где произошло частичное обрушение потолка в одной из квартир. Для тщательного осмотра крыши и чердачных конструкций была задействована специализированная организация. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение выделить дополнительные средства из резервного фонда округа для быстрого проведения необходимых ремонтных работ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Александр Русанов.

Владелицам квартиры повторно предложили временно переехать в маневренный жилищный фонд, однако они отказались. В настоящее время управляющая компания принимает меры для предотвращения возможных аварий. Ситуация находится под контролем, заверил мэр.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в СУ СКР по Пермскому краю завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе его расследования.

