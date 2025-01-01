Глава следкома РФ заинтересовался делом об обрушившемся потолке в Пермском крае Заведено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту обрушения кровли в многоквартирном доме по ул. Володарского в Соликамске Пермского края.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, следственные органы расследуют уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

О ходе расследования дела и установленных обстоятельствах главе ведомства поручено доложить и.о. руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову.

Напомним, ранее стало известно, что в многоквартирном жилом доме по ул. Володарского, 23 в Соликамске в одной из квартир обрушились перекрытия. Из открытых источников известно, что в результате происшествия никто не пострадал. В своём телеграм-канале глава администрации Соликамского округа Александр Русанов сообщил, что жильцы временно разместились у родственников. Он уточнил также, что дом не является ветхим и аварийным. Комиссионное исследование кровли состоится в понедельник, 10 ноября.

