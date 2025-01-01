Экс-министр Прикамья стал начальником пресс-службы в Северодонецке Алексей Зарубин приступил к обязанностям в новом статусе с 22 декабря Поделиться Твитнуть

Бывший министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексей Зарубин нашёл работу в Северодонецке. Он возглавил там отдел организационной работы управления внутренней политики по работе со СМИ и организационной работе администрации.

Зарубин занял пост начальника пресс-службы с 22 декабря, сообщает Properm.

В то же время, по решению Пермского краевого суда оставлено в силе решение об изъятии имущества чиновника в Перми и Сочи.

Как писал ранее «Новый компаньон», в июне этого года Ленинский районный суд Перми принял решение об обращении в доход государства имущества Алексея Зарубина, которое, по данным прокуратуры, он приобрёл на неподтверждённые доходы. Прокурорская проверка установила факт приобретения загородного дома в Пермском районе и квартиры в Сочи на доходы, законность которых не подтверждена.

Стоимость приобретённых и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила порядка 23 млн руб. Сам же чиновник пояснял, что купил квартиру в Сочи за 2,2 млн руб.

Однако прокурор Прикамья обратился в суд с иском передать два спорных объекта в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного органа, после чего Зарубин подал апелляцию в краевой суд.

