По решению суда у чиновника из Прикамья заберут квартиру в Сочи Министр закупок Алексей Зарубин оформил её на родственников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По иску прокурора Пермского края Ленинский районный суд принял решение об обращении в доход государства имущества министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Алексея Зарубина, которое, по данным прокуратуры, он приобрёл на неподтверждённые доходы.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, краевая прокуратура проверила, соблюдал ли госслужащий требования антикоррупционного законодательства. В ходе проверки был установлен факт приобретения загородного дома в Пермском районе и квартиры в Сочи на доходы, законность которых не подтверждена.

Стоимость приобретённых и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила порядка 23 млн руб. Сам же чиновник пояснял, что купил квартиру в Сочи за 2,2 млн руб.

Прокурор Прикамья обратился в суд с иском передать два спорных объекта в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Решение пока не вступило в силу. Зарубин планирует обжаловать это решение.

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