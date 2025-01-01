Из-за морозов в Пермском крае могут отменить занятия в школах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайтах школ Прикамья появились сообщения о рекомендациях Министерства образования Пермского края об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях в период морозов.

Так, если на улице −25-28 °C, то ученики 1-4 классов могут не посещать занятия; при температуре −28-30 °C занятия отменяются для учащихся 1-9 классов; при температуре ниже 30 °C отменяются все уроки. Уточняется, что решения об отмене занятий из-за низких температур принимаются муниципальными органами управления образования или администрацией школ.

Родители могут и сами решить, будет ли их ребёнок посещать школу в мороз, но они обязаны сообщить об этом классному руководителю. Уведомить об отсутствии ребёнка можно через систему ЭПОС.

В сообщениях напоминают, что при низкой температуре ученикам, приходящим на занятия, необходимо соблюдать меры предосторожности, такие как ношение тёплой одежды и защита лица и рук от ветра.

Напомним, на этой неделе в Пермском крае ожидаются 40-градусные морозы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.