На Прикамье надвигаются 40-градусные морозы Это будет одно из самых резких похолоданий за последние десятилетия

На предстоящей неделе погода в Пермском крае будет непредсказуемой, особенно во второй половине, об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Циклон, который придет в пятницу на Европейскую территорию России и положит конец коротким морозам в Пермском крае, пока не имеет точной траектории. От этого будет зависеть, насколько резко наступит потепление и стоит ли ожидать нового похолодания в конце недели. Арктическое вторжение также будет необычным из-за своей локальности: сильные холода затронут только Пермский край и часть прилегающих регионов. Похожая ситуация была в 2015 году, 7-10 января.

Одно из самых резких похолоданий за последние десятилетия ожидается в Перми во вторник. Днём температура резко упадет, вечером будет на 20°C холоднее, чем утром. Последний раз подобное наблюдалось 14 декабря 2009 года. В этот раз утром в Перми будет около -5°C, на северо-западе края до -25°C. Затем холодный фронт пройдет через Пермь, температура резко упадет на 10°C за пару часов, а затем будет снижаться более плавно. К позднему вечеру в Перми будет около -25°C, на севере края до -30°C.

В ночь на среду похолодание продолжится. Утром в Перми ожидается -30…-32°C, на севере края -35…-38°C. Погода будет безветренной и малооблачной с морозными туманами, под влиянием слабовыраженного гребня на фоне высотного очага холода.

В ночь на четверг ожидается пик похолодания. В Перми температура может опуститься до -35°C, на севере края и в центральных районах (в Кудымкаре и Чермозе) до -40°C. Днем температура будет около -30°C в Перми и -28…-33°C по краю. К вечеру начнется потепление.

