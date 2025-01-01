Рынок пекарен в Перми показывает стабильность Сейчас в городе насчитывается 350 точек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты агентства AVG Недвижимость проанализировали рынок пекарен в декабре 2025 года в крупнейших городах Урала — Екатеринбурге, Челябинске и Перми. В них работает около 1,1 тыс. пекарен, однако динамика по городам различается.

Так, в Екатеринбурге функционирует 504 пекарни, это на 1,8% меньше, чем в августе 2025 года. Значение почти не изменилось в сравнении с октябрём 2025 года, при этом оно ниже показателя середины 2024 года (с апреля 2024 года число точек сократилось более чем на четверть: с 685 до 504 объектов). Данная статистика — одна из самых низких в городах-миллионнерах страны. Кроме того, среди городов Урала это максимально низкое значение: рынки Челябинска и Перми показывают стабильность или умеренный рост.

В декабре 2025 года в Челябинске работает 279 пекарен, это больше, чем в августе, на 3,3%. Тем не менее, в сравнении с апрелем 2024 года уменьшение числа точек более плавное, чем в Екатеринбурге. Предложение здесь, напротив, стабилизировалось.

Пермь выделяется среди других городов Урала и занимает промежуточное положение. В декабре 2025 года в городе насчитывается 350 пекарен, что почти соответствует уровню октября, а также чуть ниже показателя августа. Если сравнить значения с апрелем 2024 года, то пермский рынок пекарен сократился незначительно, динамика близка к показателям, которые были 1,5 года назад.

В агентстве подчеркнули, что изменения на рынке пекарен в Челябинске и Перми происходят размеренно, без резких всплесков и спадов. Это говорит о сбалансированном распределении точек в городской среде.

