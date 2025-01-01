Пермский край сохранил позиции в итоговом рейтинге регионов в 2025 году Как и годом ранее, Прикамье заняло 19 место Поделиться Твитнуть

РИА Новости подготовило итоговый рейтинг регионов России за 2025 год. Пермский край, как и в прошлом году, вошёл в топ-20 и занял 19-ю строчку, набрав 62,71 балла из 100 возможных.

Итоговый рейтинг составляется агентством ежегодно. Баллы рассчитываются как среднее арифметическое из выпущенных в течение года рейтингов РИА по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности населения регионов ЗОЖ.

Лидерами рейтинга-2025 остались Москва (86,81 балла), Санкт-Петербург (85 баллов), Московская область (81,88 балла) и Татарстан (78,16 балла). Пятое место, поднявшись на одну строчку за год, заняла Свердловская область (70,64 балла). Аутсайдерами остались Ингушетия (25,78), Тыва (27,33), Еврейская АО (32,65), Республика Алтай (33,43) и Карачаево-Черкесия (35,51). Пермский край в этом году уступил Калужской области (63,06 балла) и обогнал Ямало-Ненецкий АО (62,35 балла).

Напомним, в прошлом году Прикамье заработало 60,1 балла, что позволило ему повысить свою позицию на две строчки по сравнению с 2023 годом и войти в топ-20.

