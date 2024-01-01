Пермский край вошёл в топ-20 регионов по экономическим итогам 2024 года По итогам 2023 года Прикамье заняло 21 место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край в 2024 году занял 19 место среди регионов России по совокупным результатам экономических рейтингов, которые были рассчитаны агентством «РИА Новости».

Регион заработал 60,1 балла из 100 возможных, что позволило ему повысить свою позицию на две строчки по сравнению с 2023 годом, с прибавкой почти в 4,3 балла. В 2022 году Прикамье находилось на 23 месте с итоговым результатом в 54,104 балла.

Тройку лидеров в этом году составили Москва (86,5 балла), Санкт-Петербург (83,4) и Московская область (77,9). В конце списка оказались Республика Ингушетия (24,9), Тыва (25,7) и Еврейская автономная область (28,4).

Итоговый балл рассчитан как среднее арифметическое оценок регионов по различным категориям, таким как качество жизни, социально-экономическая ситуация, рынок труда, уровень материального благополучия, научно-технологическое развитие и стиль жизни, ориентированный на здоровье, в рейтингах, опубликованных «РИА Новости» в 2024 году.





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