Окончен капремонт спортзала в Пермском строительном колледже Завершение всех работ запланировано на 2027 год

В Управлении капитального строительства Пермского края сообщили о завершении капитального ремонта спортивного зала в Пермском строительном колледже. В рамках работ была полностью обновлена кровля, заменены все инженерные системы, включая индивидуальный тепловой пункт, а также произведена отделка помещений. Фасад здания был утеплён и подвергнут косметическому ремонту. В зале уложен специальный паркет, обладающий амортизирующими свойствами, установлены баскетбольные кольца и оборудован тренажёрный зал.

Пермский строительный колледж является одним из ведущих образовательных учреждений региона, специализирующихся на подготовке специалистов в области строительства. Ежегодно в колледже увеличивается количество бюджетных мест и вводятся новые направления обучения. В текущем учебном году в колледже обучается 1700 студентов.

Руководство колледжа активно занимается модернизацией его инфраструктуры. В 2021 году были открыты современные мастерские, предназначенные для практических занятий студентов. В настоящее время ведётся подготовка к реконструкции двух учебных корпусов. Проектная документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы, и подрядчик планирует приступить к демонтажу в январе. Также будет реконструирован внутренний двор колледжа. Завершение всех работ запланировано на 2027 год.

