Подарки пермским родителям новорождённых обойдутся бюджету в 63 млн рублей Во время торгов начальная цена снизилась на 27% Поделиться Твитнуть

prostooleh / ru.freepik.com

Во время электронного аукциона на поставку 19,2 тыс. комплектов детских принадлежностей по региональной акции «Подарок новорождённому» начальная цена контракта снизилась на 27%. По данным госзакупок, поставка комплектов в 2026 году обойдётся бюджету Пермского края в 63,3 млн руб.

На участие в конкурсе поступило четыре заявки. Победителем был признан участник, предложивший выполнить условия за наименьшую цену. Им стал индивидуальный предприниматель из Белгородской области Александр Хадайнатов.

Как писал ранее «Новый компаньон», начальная цена составляла 86,7 млн руб. В комплект войдут одеяла, детское постельное бельё, полотенце с варежкой для купания, пелёнки, одежда для новорождённого из четырёх предметов, а также подарочные упаковки и информационные буклеты. На каждый округ Прикамья выделено определённое количество комплектов, поставка будет осуществляться в 11 этапов. Срок окончания исполнения контракта — 30 декабря 2026 года. Акция в регионе проводится с 2019 года. Последние два года контракты заключались с индивидуальным предпринимателем Диной Смирновой из Калмыкии на 83,6 млн руб.

Согласно информации, опубликованной на сайте Checko, ИП Александр Хадайнатов был зарегистрирован в декабре 2014 года в Белгороде. Осуществляет деятельность по 19 видам ОКВЭД, основной — розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Является поставщиком по 20 госконтрактам на 143,1 млн руб., один из последних — на поставку подарочных комплектов детских принадлежностей для администрации Абинского района в Краснодарском крае. Александр Хайданатов является также соучредителем и руководителем белгородского ООО ГК «МРТК» и директором ООО «МРТК Тендер», ведущих оптовую торговлю гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.