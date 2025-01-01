Алёна Бронникова На подарки пермским родителям новорождённых в 2026 году выделили 86 млн рублей Всего будет закуплено более 19 тысяч комплектов Поделиться Твитнуть

prostooleh / ru.freepik.com

Центр организации закупок Пермского края опубликовал электронный аукцион на поставку подарочных комплектов детских принадлежностей в рамках проведения региональной акции «Подарок новорождённому». Согласно данным сайта госзакупок, победителя определят 15 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 86,7 млн руб. Средства предусмотрены в краевом бюджете.

На обеспечение семей с новорождёнными детьми предметами, необходимыми для ребёнка в период первых месяцев жизни, планируется закупить 19,2 тыс. подарочных комплектов. В такие комплекты войдут всесезонное детское одеяло, трикотажное одеяло-плед, комплект детского постельного белья из трёх предметов, полотенце-уголок с варежкой для купания, тёплая и лёгкая пелёнки, комплект одежды для новорождённого из четырёх предметов. Подрядчик также должен будет обеспечить подставку подарочных упаковок и информационных буклетов для родителей.

Поставка будет осуществляться по всем округам региона — на каждый выделено определенное количество комплектов, в 11 этапов. Поставка осуществляется в 20-числах каждого месяца. Так, в рамках первого этапа с 21 по 30 января 2026 года необходимо предоставить почти 3,9 тыс. комплектов, в рамках последнего, с 24 ноября по 2 декабря, — 820. Срок окончания исполнения контракта — 30 декабря 2026 года.

Напомним, акция в Пермском крае проводится с 2019 года. По данным сайта госзакупок, почти каждый год, за исключением 2019 и 2021-го, победителем становилась индивидуальный предприниматель Дина Смирнова. ИП зарегистрировано в Калмыкии в 2012 году, основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Последние два года контракты с ИП заключались на сумму в 83,6 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.