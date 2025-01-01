Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прикамье стало победителем всероссийской выставки народных промыслов Стенд Пермского края занял первое место в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции» на выставке-ярмарке «Ладья» Поделиться Твитнуть

Стенд Пермского края на выставке "Ладья"

Дом народного творчества «Губерния»

В Москве, в выставочном «Тимирязев-центре» 17-21 декабря прошла 38-я выставка-ярмарка народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2025». Это крупнейшее мероприятие страны в сфере народных промыслов.

Пермский край — постоянный и активный участник выставки. В этом году Прикамье представляла команда из 22 человек — ремесленников, хранителей традиций; 15 из них носят почётное звание «Народный мастер Пермского края». Кожевенное дело, камнерезное искусство, художественная керамика и гончарное дело, ткачество, обработка дерева, изготовление штампов, художественная обработка бересты, изготовление печатных пряников, изготовление артельной куклы, бренд сувенирной продукции «Пермская диковина» — богатства культурного наследия Прикамья, которые смогли оценить гости крупнейшей выставки России.

Коллективный стенд для мастеров Пермского края подготовил Пермский дом народного творчества «Губерния», он же разработал оформление, которое было признано лучшим на выставке среди региональных стендов. В день закрытия организаторы выставки подвели итоги конкурсов и наградили победителей: стенд Пермского края занял первое место в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции».

Всего на выставке «Ладья» было представлено 45 коллективных региональных экспозиций, их география — от Калининграда до Владивостока.

Екатерина Чугайнова, руководитель направления народных художественных промыслов Пермского дома народного творчества «Губерния»:

— Стенд Пермского края привлекал гостей ярким, самобытным, индивидуальным дизайнерский решением, яркой необычной фотозоной. Для приобщения к народным художественным промыслам и ремёслам Прикамья на стенде проходили бесплатные мастер-классы для всех желающих.

Дом народного творчества «Губерния»

Выставка-ярмарка «Ладья» по праву считается главным зимним фестивалем народных художественных промыслов России. Здесь под одной крышей собираются сотни мастеров и организаций промыслов из десятков регионов страны, чтобы показать лучшее, что хранит и создаёт наше культурное наследие, — всего более 1500 участников. Сегодня «Ладья» — единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы, специалистов отрасли.

Стенд Пермского края был организован при поддержке администрации губернатора Пермского края и Министерства культуры Пермского края. Народные промыслы для краевого минкульта — не просто производство территориальных сувениров, а часть креативной индустрии, производящей не только материальные ценности, но и смыслы, и в этом плане поддержка и развитие традиционных ремёсел — один из приоритетов в работе министерства. В этой же смысловой парадигме — недавно состоявшееся открытие промыслотеки «Яснодело» в старинном особнячке на ул. Пермской в Перми.

