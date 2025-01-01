Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дом сказок и ремёсел в Перми получил новое название Промыслотека «Яснодело» будет открываться целую неделю — с 15 по 21 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: Виктория Тарасенко

С 15 по 21 декабря по ул. Пермской, 61 пройдёт «Ремесленная неделя» (0+). Это событие ознаменует начало работы промыслотеки «Яснодело» — нового проекта Пермского дома народного творчества «Губерния», ранее известного под рабочим названием «Дом сказок и ремёсел».

На «Ремесленную неделю» соберутся мастера со всего Пермского края, чтобы поделиться секретами мастерства. Пройдут мастер-классы по работе с деревом, берестой, камнем, кружевом, текстилем и другими традиционными материалами Прикамья. В программе «недели» также творческие встречи с ремесленниками, лекторий, музыкальные и художественные перформансы, интерактивные встречи, выставки, прогулки по ул. Пермской с жителем одного из старинных домов этой улицы — актёром театра «Открытый код» Михаилом Сотниковым, а также работа чайной, где можно будет познакомиться с традициями чаепития, существующими у разных народов Прикамья.

Татьяна Санникова, директор Пермского дома народного творчества «Губерния»:

— Открыть промыслотеку мы решили событием, которое погрузит жителей в атмосферу совместного творчества с ведущими ремесленниками Пермского края. Для этого представился удобный случай ― ремонт в нашем новом пространстве. Здесь сами стены станут объектом творчества и поводом для взаимодействия участников друг с другом.

На открытии «Ремесленной недели» 15 декабря в окнах дома по ул. Пермской, 61 появится выставка: окна яркими огнями подсветят изделия мастеров, которые станут основой художественных инсталляций. В это же время в здании откроется шоурум «Пермская диковина», где можно будет приобрести подарки к Новому году и Рождеству, изготовленные народными художниками Прикамья.

Ещё одна выставка в пространстве промыслотеки — «Руки» фотохудожника Юрия Чернова, который запечатлел руки шести мастеров за работой.

«Ремесленная неделя» завершится совместным творчеством мастеров и пермяков. В последний день фестиваля участники вместе с художницей Юлией Морохиной создадут мозаику, которая украсит одну из стен нового пространства. Во дворе дома пройдёт творческий перформанс «Ремонтная фуга»: хаос строительных звуков преобразуется в музыкальное произведение, и каждый из гостей сможет попробовать себя в роли музыканта.

Подробная программа мероприятий будет опубликована в группе промыслотеки «Яснодело» ВКонтакте. Там же можно будет зарегистрироваться на события «ремесленной недели». Вход на них будет бесплатным, однако необходима предварительная запись.

Министерство культуры Пермского края, при поддержке которого реализуется проект, рассматривает народные промыслы как одну из приоритетных сфер креативной экономики. Промыслотека «Яснодело» станет новым центром продвижения и развития этой сферы.

