В Перми вновь расширится зона платной парковки Изменения введут с 23 декабря Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С 23 декабря 2025 года в Перми произойдёт расширение территории платной парковки. По данным Пермской дирекции дорожного движения, парковочные места в девяти новых местах центра города станут платными для использования.

В список вошли следующие участки:

— ул. Матросова — от пересечения с Монастырской до Советской;

— ул. Советская — от Попова до дома №10 по Крисанова;

— ул. Свердловская — от Монастырской до Советской;

— ул. Окулова — от Плеханова до Петропавловской;

— ул. Хохрякова — от Окулова до Петропавловской и далее от Петропавловской до Екатерининской;

— ул. Петропавловская — от Плеханова до Окулова;

— ул. Ленина — от Плеханова до ж/д станции Пермь II;

— ул. Толмачева — от Петропавловской до Ленина.

Кроме того, автомобилистов обяжут платить за пользование парковкой на территории ЖК «Гулливер» — от дома № 54, включая дома № 52б, 52в, 48в, 48б, 56д по ул. Революции до дома № 50.

Все вышеперечисленные парковочные места будут интегрированы в границы тарифной зоны № 101, предназначенной для платных парковок. Цена за один час стоянки составит 30 руб.

Как писал ранее «Новый компаьон», сейчас на территории Перми зона платной парковки включает 11 103 парковочных места. Из них 10 067 мест расположено в границах улично-дорожной сети, а 768 мест — на внутризональных плоскостных парковках (10 парковок). Ещё 268 мест — на перехватывающих плоскостных парковках (пять парковок).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.