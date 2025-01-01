Число мест на платных парковках в Перми превысило 11 тысяч От их использования в городской бюджет поступило более 456,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На заседании Пермской городской думы, которое проходит сегодня, заместитель главы администрации Дмитрий Галиханов представил депутатам статистику использования платных парковок на территории краевого центра.

По данным чиновника, в настоящее время зона платной парковки включает 11 103 парковочных места. При этом 10 067 мест расположено в границах улично-дорожной сети, а 768 мест — на внутризональных плоскостных парковках (10 парковок). Ещё 268 мест — на перехватывающих плоскостных парковках (пять парковок).

На 31 октября 2025 года поступления доходов от использования парковок составили 456 млн 529 тыс. руб. Из них плата за пользование парковками — 245,6 млн руб., а 210,9 млн руб. — штрафы за неоплату.

Напомним, с 22 декабря пермяков ждёт очередное расширение границ платной парковки. С этой даты автомобилисты будут вынуждены платить за паркинг в следующих зонах:

— ул. Екатерининская — от ул. Плеханова до площади Гайдара;

— ул. Ленина — от площади Гайдара до ж/д вокзала Пермь II;

— ул. Матросова — от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. Окулова — от ул. Плеханова до площади Гайдара;

— ул. Свердловская — от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. Советская — от ул. Крисанова до ул. Попова.

