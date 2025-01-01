С 22 декабря власти Перми расширят зону платной парковки Цена за её использование составит 30 рублей в час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В столице Прикамья вновь расширят границы платной парковки. Городская администрация введёт изменения с 22 декабря. Проект постановления властей опубликован на сайте мэрии.

В перечень новых зон платного паркинга включены следующие улицы:

— Екатерининская — от Плеханова до площади Гайдара;

— Ленина — от площади Гайдара до ж/д вокзала Пермь II;

— Матросова — от Монастырской до Советской;

— Окулова — от Плеханова до площади Гайдара;

— Свердловская — от Монастырской до Советской;

— Советская — от Крисанова до Попова.

Кроме того, оплата потребуется и за парковку на отдельных отрезках улиц Куйбышева, Революции, Комсомольском проспекте и вдоль жилого комплекса «Гулливер» по ул. Революции, а именно от дома № 50 до дома № 54, с охватом участков рядом с домами № 48в, 48б, 52б, 52в и 56д.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 10 ноября власти Перми подняли цены за пользование платными парковками в тарифных зонах №101 и 103: в тарифной зоне №101 — с 20 до 30 руб., а тарифной зоне №103, которую объединили с зоной №102, стоимость подняли также на 10 руб. — с 30 до 40 руб. в час.

