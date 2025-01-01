С 10 ноября в Перми повысится стоимость парковки в нескольких тарифных зонах Цена вырастет на 10 рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В краевой столице с 10 ноября изменится стоимость пользования платными парковками в тарифных зонах №101 и №103, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В тарифной зоне №101 цена парковки повысится с 20 до 30 руб., тарифная зона №103 будет объединена с зоной №102, и стоимость также повысится на 10 руб. — с 30 до 40 руб. в час. В МКУ «Пермская дирекция дорожная движения» пояснили, что по результатам проведённого в сентябре мониторинга уровень заполняемости парковочных мест в зоне №101 превысил 90%, в зоне №103 — 89%. Повышение цены позволит повысить в этих зонах оборачиваемость парковочных мест и снизить загруженность улично-дорожной сети в центре Перми, объясняют в городской администрации.

Кроме того, с 10 ноября на 10 руб. — с 20 до 30 руб. — повысится стоимость за пользование платными муниципальными плоскостными парковками в тарифных зонах №201, №202, №301 и №302.

