На этапе Кубка мира в США саночник из Прикамья достиг лучшего результата среди россиян

Министерство спорта Пермского края

Представляющий Пермский край российский саночник Матвей Пересторонин на соревнованиях в Лейк-Плэсиде продемонстрировал время 1 мин. 43,158 сек., заняв 16-е место. Его отставание от победителя, немецкого спортсмена Феликса Лоха, составило 1,392 секунды. При этом спортсмен из Прикамья стал лучшим из российских спортсменов.

В предварительных заездах пермский саночник показал третий результат. Павел Репилов, один из наиболее опытных российских саночников, пришел к финишу сразу после Пересторонина, заняв 17-е место.

Для обоих российских спортсменов этот этап стал первым шансом после длительного перерыва оценить свои возможности в сравнении с сильнейшими спортсменами Европы и мира, а также оценить текущую спортивную форму в середине сезона.

Теперь у российской сборной ещё несколько этапов соревнований, где спортсмены смогут продемонстрировать свои навыки и побороться за призовые места. Сохраняется шанс квалифицироваться на Олимпиаду 2026 года в Италии.

Как писал «Новый компаньон», ранее исполнительный комитет Международной федерации санного спорта FIL дал разрешение троим представителям России выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести спортсменов, оспаривающих их отстранение от международных стартов. Тем не менее, возможность участия в этапе Кубка мира получили только трое: Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, а также их наставники.

Российские саночники были отстранены от участия в Кубке мира с января 2022 года. Это решение стало одной из мер, предпринятых FIL и прочими спортивными организациями в ответ на начало российской военной операции на территории Украины.

