Саночник из Прикамья выступит на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Министерство спорта Пермского края

Матвей Пересторонин из Чусового выступит на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) разрешил трём российским спортсменам участвовать в турнире в нейтральном статусе.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шестерых спортсменов, которые оспорили своё отстранение от международных соревнований. Однако на этап Кубка мира приглашены только трое: Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, а также их тренеры.

Россияне не принимали участия в гонках Кубка мира по санному спорту с января 2022 года, что стало частью реакции Международной федерации санного спорта и других спортивных руководящих органов на начало российской СВО на Украине.

