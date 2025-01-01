Новое похолодание в Пермском крае ожидается с середины следующей недели Снегопады в регионе продлятся до вторника Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящий понедельник, 22 декабря, на территории Прикамья вероятны незначительные и умеренные осадки в виде снега, а в северо-западных районах — мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега и образование гололедицы. Будет преобладать юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температурный режим ожидается довольно теплым, в течение дня столбики термометров будут колебаться от -4 до +1°С, в Перми — от -2 до 0°С.

Во вторник, 23 декабря, в ночное время практически повсеместно прогнозируются умеренные снегопады, однако днем их интенсивность снизится, а в северо-западной части края и вовсе прекратятся. Направление ветра сменится на северо-западное, но его скорость останется прежней. Температура воздуха ночью составит от -9 до -4°С, в центральных районах — от -17 до -12°С, а на северо-западе — от -27 до -22°С. Днём потепления не ожидается ни на севере, ни в центре области, только на юго-востоке максимальная температура воздуха поднимется до -2…-7°С.

В Перми ожидается умеренный снег; утренние показатели температуры составят -7…-5°С, в течение дня температура будет падать, и к 17 часам похолодает до -20…-18°С.

По предварительным данным, с 24 по 26 декабря установится морозная погода, при этом среднесуточная температура воздуха будет на 10-16°С ниже обычных для этого времени года значений.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми с 21 декабря начался сильный снегопад. Его интенсивность связана с активным перемещением тёплого и насыщенного влагой воздуха в передней части циклона с западного направления.

