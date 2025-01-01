В Пермском крае начался сильнейший снегопад Наибольшая высота снежного покрова отмечена в Березниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодняшний день отмечен сильнейшим снегопадом в Пермском крае с 28 ноября — тогда на некоторых метеостанциях зафиксировали выпадение 11-14 мм осадков в течение 12 часов. Согласно данным синоптиков на 08:00 по местному времени, сегодня в Кочёво уже выпало 11 мм осадков, в Косе — 9 мм, в Чердыни — 7 мм, в Гайнах — 6 мм, в Губахе, Чермозе, Березниках и Кудымкаре — по 5 мм, а в Перми — 3 мм. В южной части региона пока наблюдается незначительное количество осадков.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИПУ, в Березниках высота снежного покрова достигла 50 см, что является первым подобным показателем среди всех метеостанций. Среди лидеров также Губаха с 47 см, Чёрмоз и Чердынь с 46 см. В Ныробе зафиксировано 49 см, однако эти данные актуальны на вчерашний день. В Перми высота снежного покрова составляет 36 см, что на 3 см больше, чем вчера.

Интенсивность снегопада обусловлена активным перемещением теплого и насыщенного влагой воздуха в передней части циклона с западного направления. Кроме того, через Пермский край проходит точка окклюзии, где наблюдаются наиболее интенсивные осадки. В аэропорту Большое Савино видимость сократилась до 0,6 км. Ожидается, что наибольшее количество осадков выпадет в районе Губахи — до 10 мм, что в сумме за сутки составит до 15 мм. На севере и северо-западе края пик снегопада уже пройден.

Прогнозируется резкое потепление: на северо-западе края к вечеру температура поднимется до 0°, а ночью в районе Перми ожидается 0…-2°.

Прекращение снегопада прогнозируется сегодня вечером, за исключением восточных районов края. Однако в понедельник, 22 декабря, во второй половине дня, по мере продвижения центральной части циклона в направлении Пермского края, ожидается новая волна осадков. В южной части региона снегопады продолжатся до второй половины дня вторника с небольшой и умеренной интенсивностью, добавив еще 3-8 мм осадков, что значительно увеличит высоту снежного покрова.

Как отмечают синоптики, учитывая, что эти снегопады не последние в текущем месяце, общее количество осадков за декабрь может приблизиться к значениям декабря 2013 и января 2025 годов, когда в Перми выпало около 80 мм снега, а на севере и востоке края — более 100 мм. Прогноз распределения снежного покрова на 23 декабря, составленный Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, показывает, что на большей части края к этому дню высота снежного покрова превысит 40 см, включая Пермь.

