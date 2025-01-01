Пермские фигуристы взяли бронзу на чемпионате России По сумме двух программ Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков получили 215,95 балла Поделиться Твитнуть

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков / фото: rsport.ria.ru

На чемпионате России, состоявшемся в Санкт-Петербурге, пермские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков поднялись на третью ступень пьедестала. Изначально пара занимала четвертую позицию после короткой программы, но хорошо показали себя в произвольном выступлении. Итоговая оценка дуэта Чикмаревой и Янченкова составила 215,95 баллов по сумме двух программ.

Пара Мишина-Галлямов на чемпионате России 2026 года заняла второе место, уступив первенство своим конкурентам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Весь предыдущий сезон пермские фигуристы были вынуждены пропустить из-за повреждения у партнёрши. Однако в этом сезоне они не только завоевали бронзу на этапе Гран-при в Красноярске, но и одержали победу на этапе в Омске, опередив при этом Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Как писал «Новый компаньон», ранее Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков стали победителями этапа «взрослого» Гран-при России, который также в Омске. Фигуристы тренируются под руководством Павла Слюсаренко и Егора Закроева.

