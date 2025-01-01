Пермские фигуристы успешно выступили в Омске Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Фигурист из Перми Макар Солодников завоевал золотую медаль на шестом этапе юниорской серии Гран-при России «Сердце Сибири», который проходил в Омске. Он набрал 226.84 балла. Эта победа стала значимой для Солодникова, так как он выиграл свой второй этап юниорской серии текущего сезона. В Омске он начал со второго места после короткой программы, но затем продемонстрировал безупречное исполнение произвольной программы и завоевал первое место, улучшив свои результаты в произвольной программе на 26 баллов и в общей сумме — на 22. Макар Солодников тренируется под руководством Екатерины Патласовой и Алексея Главатских.

В Федерации фигурного катания Пермского края также сообщили, что пара фигуристов из Перми, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, стали победителями этапа «взрослого» Гран-при России, который также прошёл в Омске. Чикмарева и Янченков тренируются под руководством Павла Слюсаренко и Егора Закроева.

