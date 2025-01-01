Три новых маршрута туристических поездов анонсированы в Перми Планируются поездки в Киров, Тобольск и Казань Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

Пермские туроператоры объявили о запуске трёх новых маршрутов для туристического поезда, рассчитанного на около 400 пассажиров. Об этом пишет «Текст».

Первый из запланированных маршрутов — Киров. Поезд отправится туда 9 января. В марте состав посетит Тобольск, а в мае — Казань.

Первый туристический поезд, напомним, стартовал из Перми в сентябре. Он отправился в Челябинскую область и был полностью заполнен. Туристы посетили национальный парк «Таганай», озеро Тургояк, Златоустовскую оружейную фабрику и музей автозавода «Урал».

Ранее «Новый компаньон» уже писал о планах минтуризма Пермского края запустить в новогодние праздники «Пермский экспресс» в Киров. В программе — экскурсии по Музею шоколада, Музею вятского самовара, интерактивная экскурсия в тематическом парке «Заповедник сказок», посещение Космического центра им. Виктора Савиных, знакомство с дымковской игрушкой и многое другое. Стоимость поездки — от 13 до 19 тыс. руб. на человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.