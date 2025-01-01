В новогодние каникулы будет запущен туристический поезд Пермь-Киров Поделиться Твитнуть

фото минтуризма Пермского края

Как сообщили в минтуризма Пермского края, в новогодние праздники «Пермский экспресс» посетит Киров.

Туристов ожидают программы для детей и взрослых, которые включают экскурсии по музею шоколада, музею вятского самовара, интерактивную экскурсию в тематическом парке «Заповедник сказок», посещение космического центра имени Виктора Савиных, знакомство с дымковской игрушкой и многое другое.

Стоимость поездки — от 13 до 19 тыс. руб. на человека.

Поезд станет частью межрегионального обмена туристами. Как напомнили в министерстве, в конце сентября более 400 человек из Пермского края отправились в Челябинскую область на тематическом поезде. По оценкам туроператоров, однодневная поездка оказалась удобной для семей с детьми, школьных групп и туристов старшего возраста. Она позволяет посвятить день разнообразными туристическими мероприятиями, а ночь потратить на дорогу.

Организацией путешествий на тематических поездах занимаются четыре туроператора Пермского края.













