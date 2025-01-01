В выходные в Перми трамваи №5 будут следовать по укороченному маршруту Поделиться Твитнуть

В Перми с 10:00 до 15:00 20 и 21 декабря трамваи №5 будут следовать по укороченному маршруту — до разворотного кольца АО «Инкар», Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В ведомстве пояснили, что изменения вводятся в связи с кронированием деревьев на участке ул. Куйбышева от ул. Лодыгина до остановки «Ул. Анвара Гатауллина».

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 20 декабря в краевом центре изменено расписание по будням и выходным автобусов маршрута №31 «Комсомольская площадь — Липовая Гора». А с 22 декабря будут внесены корректировки в расписание движения автобусов №83 «Ул. Ушинского — Пл. Восстания».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.