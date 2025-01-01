В Перми меняются графики движения автобусов №31 и 83 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 20 декабря в краевом центре изменено расписание по будням и выходным дням автобусов маршрута №31 «Комсомольская площадь — Липовая Гора».

А с 22 декабря будут внесены корректировки в расписание движения по будням автобусов №83 «Улица Ушинского — Площадь Восстания».

Как пояснили в дептрансе, изменения вводятся «в связи с меняющейся дорожной обстановкой».

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 18 декабря в Перми меняется расписание движения автобусов №48 и 73 по рабочим дням. Эти корректировки направлены на синхронизацию с прибытием пригородных электричек и учитывают текущую дорожную ситуацию. С 22 декабря по будням изменится расписание автобуса №15, а с 23 декабря — автобуса №77. Изменения были внесены после обращений сотрудников предприятий.

