В Перми внесены изменения в расписание автобусов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми с 18 декабря изменится расписание движения автобусов №48 и 73 по рабочим дням, сообщили в транспортном департаменте городской администрации.

Эти корректировки направлены на синхронизацию с прибытием пригородных электричек и учитывают текущую дорожную ситуацию, отметили в ведомстве.

Также с 22 декабря по будням изменится расписание автобуса №15, а с 23 декабря — автобуса №77. Изменения были внесены после обращений сотрудников предприятий.

Ранее департамент транспорта администрации Перми объявил о внесении изменений в расписание движения автобусных маршрутов №10, 26, 27, 31, 51, 72 и 83. Об этом также писал «Новый компаньон».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.