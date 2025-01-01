В Перми скорректируют расписание нескольких автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Департамент транспорта администрации Перми объявил о внесении изменений в расписание движения ряда автобусных маршрутов. Изменения затронут маршруты №10, 26, 27, 31, 51, 72 и 83.

На маршрутах №51 и 72 планируется увеличение количества автобусов. На маршруте №51 изменения вступят в силу с 15 декабря как в будни, так и в выходные дни. На маршруте №72 дополнительные автобусы курсируют по субботам.

Корректировки также вносятся в расписание в связи с изменением дорожной ситуации. Эти изменения коснутся маршрутов №10, 27, 31 и 83 в будни. На маршруте №26 изменения будут действовать как в будни, так и в выходные. Пассажиров просят быть внимательными и следить за актуальным расписанием.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 15 декабря автобусы № 56 начнут курсировать по новому участку: через улицы Карпинского и Крисанова, останавливаясь на «Ул. Левченко», «Пермь Экспо» и «Ул. Крылова», а затем — до Перми II по ул. Екатерининской. В обратном направлении маршрут проходит через ул. Луначарского. Новый путь следования позволит охватить новые остановки и сократить время в пути до Перми II. Автобус № 56 с этого дня не будет заезжать на улицы Стахановскую и Малкова.

