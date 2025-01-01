Движение автобусов по новому участку улицы Крисанова в Перми откроется 15 декабря
Изменится путь следования автобуса № 56
Как сообщает городской дептранс, с 15 декабря автобус № 56 начнёт курсировать по новому участку: через улицы Карпинского и Крисанова, останавливаясь на «Ул. Левченко», «Пермь Экспо» и «Ул. Крылова», а затем — до Перми II по ул. Екатерининской. В обратном направлении маршрут проходит через ул. Луначарского.
Новый путь следования позволит охватить новые остановки и сократить время в пути до Перми II.
Автобус № 56 с этого дня не будет заезжать на улицы Стахановскую и Малкова. Руководство городского транспорта рекомендует воспользоваться для поездок на эти улицы маршрутами №28, 29, 47 и 40.
На ул. Карпинского автобусное движение вернулось 8 декабря. В связи с этим изменились маршруты автобусов № 3, 36, 59 и 72.
