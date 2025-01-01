Задержанному за взятку экс-главе района Перми суд отказал в смягчении меры пресечения Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

В пятницу, 19 декабря, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отказал в смягчении меры пресечения для военнослужащего Дмитрия Дробинина, сообщает Properm. Дробинина обвиняют в попытке дать взятку сотруднику Минобороны РФ (ч. 5 ст. 291 УК РФ), чтобы получить право на увольнение из Вооруженных сил.

Дмитрий Дробинин был задержан в конце ноября, когда он был в отпуске в Перми, при попытке передать часть взятки за содействие в признании его негодным к службе. Сумма взятки составляла 3 млн руб.

1 декабря Пермский гарнизонный военный суд постановил заключить его под стражу на два месяца, до 28 февраля.

А 18 декабря в Индустриальном районном суде было оглашено обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника Дробинина по делу о взяточничестве (ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 290 УК РФ). Адвокаты экс-главы Индустриального района ходатайствовали о передаче дела в Пермский гарнизонный военный суд, ссылаясь на то, что их клиент является военнослужащим и спор должен рассматриваться по нормам военного правосудия. Однако судья Галина Каргополова отказала в удовлетворении этого ходатайства. Судебные заседания по делу Дробинина продолжатся в 2026 году, допросы свидетелей начнутся 23 января.

