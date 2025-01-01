Экс-глава Индустриального района Перми не добился перевода своего дела в военный суд Дмитрий Дробинин обвиняется в хищении и взятке Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

В четверг, 18 декабря, Индустриальный районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего главы района Дмитрия Дробинина. По информации источников издания «Коммерсантъ-Прикамье», близких к ситуации, Дробинин ходатайствовал о передаче дела в Пермский гарнизонный военный суд, ссылаясь на то, что он является военнослужащим. Однако суд отклонил это ходатайство. Как объяснили собеседники, решение было принято на основании того, что инкриминируемое преступление было совершено до того, как Дробинин начал службу в армии.

Дмитрий Дробинин обвиняется в хищении 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда «Развитие» и получении взятки за отмену демонтажа незаконно установленной автомойки. Дробинин не признаёт своей вины.

Весной Дробинин заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. В это время уголовное дело против него было приостановлено. Однако в ноябре он был задержан по подозрению в даче взятки за медицинское заключение, которое позволило бы ему избежать дальнейшей службы. Сейчас он находится под стражей.

