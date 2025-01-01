Сгоревший корпус Пермского педуниверситета могут отреставрировать в 2028 году Со следующего года запланированы подготовительные работы Поделиться Твитнуть

ПГПУ сгоревший корпус

Константин Долгановский

Подготовительные работы по реставрации бывшего корпуса иностранных языков Пермского педагогического университета начнутся в 2026 году. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

«Проектная документация готова. Объект включен в перечень объектов капитального строительства, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство». Ориентируясь на сроки планового финансирования, все работы будут завершены не ранее 2028 года», — рассказали в университете.

В ПГГПУ добавили, что бюджетные ассигнования передадут в установленном порядке в рамках сформированного проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Проект здания училища был одобрен еще во времена правления Николая I. Во второй половине девятнадцатого столетия строение перешло в распоряжение Пермского губернского земства, где в 1836 году появилась первая общедоступная платная библиотека. Примерно через 95 лет здание передали педагогическому институту. В августе 2012 года значительная часть здания, около 600 квадратных метров, пострадала от пожара. С тех пор объект культурного наследия (ОКН) находится в запустении.

Ввиду сильного износа здания специалисты рекомендовали демонтировать строительные элементы и инженерные коммуникации, чтобы затем точно воспроизвести их, сохранив исторический вид. Внутренние печи предлагается разобрать и переложить заново.

В рамках реставрационных работ планируется создать парковую зону с установкой бюста архитектора Ивана Свиязева, автора проекта «Училища детей канцелярских служителей».

Напомним, в 2023 году на территории исторического ансамбля ОКН была завершена реставрация исторической ограды с воротами.

