Максим Артамонов Реставрацию ограды с воротами Пермского педуниверситета закончат в конце марта Восстанавливать объект начали почти два года назад Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми к концу марта власти пообещали закончить реставрационные работы «Ограды с воротами» на ул. Сибирской. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на Госинспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. Ограда входит в состав объекта культурного наследия — ансамбля «Училище детей канцелярских служителей».

В апреле 2021 года на тротуаре между главным корпусом педагогического университета и Домом чекистов (ул. Сибирская, 30) оградили лентой арку в пизанском стиле. Здесь появилась табличка «Проход запрещён». Тротуар на этом участке улицы оградили в целях безопасности. С тех пор пешеходы и велосипедисты были вынуждены выходить на проезжую часть.

На сегодняшний день строители закончили ремонт фундамента, реставрацию части кирпичной кладки цокольной части, а также северных и южных ворот. Кроме этого, были заменены деревянные конструкции обшивки арки северных ворот, отреставрированы и смонтировали чугунные ограждения.

Сейчас выполняются работы по замене деревянной конструкции обшивки арки южных ворот.

Арка, или ограда, построена в 1829 году и является частью архитектурного комплекса (ул. Сибирская, 26, 28), построенного по проекту архитектора И.И. Свиязева «Училище для детей канцелярских служащих». В комплекс входили учебный корпус, два флигеля, ограда с воротами. Это памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

Архитектурный проект училища был утверждён ещё Николаем I. Здание училища и арки были построены в стиле классицизма. Во второй половине XIX века здание было передано пермскому губернскому земству (аналог краевого парламента).

В 1836 году в одной из комнат училища была создана первая публичная библиотека. Пользование библиотекой было платным, число читателей в первые годы существования не превышало тридцати человек, фонд не превышал 1 тыс. томов. В 1876 году библиотека переехала в здание по ул. Сибирской, 11. Сейчас в нём располагается центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина.

В 1930 году комплекс перешёл педагогическому институту. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили медицинское училище и госпиталь, а затем в нём долгое время находился факультет иностранных языков.

В августе 2012 года в здании произошёл пожар, и около 600 кв. м выгорело.

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