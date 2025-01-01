Столовая в Пермском крае могла готовить еду из небезопасного мяса
Владелица заведения оштрафована
В декабре 2025 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели внеплановую проверку столовой (ИП Хасилова Г.Т.) в Карагайском округе.
В заведении было 28,5 кг мороженной рыбы, полуфабрикатов из мяса цыплёнка-бройлера, колбасных изделий без ветеринарных документов, которые бы подтвердили качество товаров, отсутствие болезней на территории их происхождения. Отмечается, что из этих продуктов готовили блюда.
Это говорит о нарушении закона о ветеринарии, организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и порядка их оформления. Управление привлекло владелицу заведения к административному штрафу.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что школа в Бардымском округе получила предостережение за использование небезопасных продуктов питания.
