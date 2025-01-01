Школа в Пермском крае готовила еду из небезопасных продуктов Учреждению объявлено предостережение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Школа в Бардымском округе получила предостережение за использование небезопасных продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Во время проверки МАОУ «Тюндюковская СОШ» специалисты Росельхознадзора обнаружили, что с 19 февраля 2024 года по 31 октября 2025 года школа не гасила 194 ветеринарных сопроводительных документа на 4,7 т «молочки», мяса и рыбы в системе ФГИС «Меркурий». Это означает, что сотрудники школы использовали продукты без проверки их качества и безопасности.

Данное нарушение говорит о несоблюдении ветеринарных правил оформления сопроводительных документов. В связи с этим Управление Россельхознадзора вынесло школе предостережение.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чусовом Пермского края Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю изъяло около 31 кг небезопасного мяса, сыра и масла у уличных продавцов.

