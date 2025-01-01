У уличных продавцов в Прикамье изъяли 30 кг небезопасного мяса Продукцию уничтожат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чусовом Пермского края Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю изъяло около 31 кг небезопасного мяса, сыра и масла у уличных продавцов.

Управление провело рейд в районе продуктового рынка на ул. Декабристов и обнаружило продавцов, торгующих мясом и «молочкой» со столов. У продукции не было маркировок, ветеринарно-сопроводительных документов, она хранилась без холодильного оборудования и защиты от пыли и грязи.





Сотрудники Россельхознадзора изъяли 3,1 кг сала, 20,6 кг свинины, 1,8 кг мяса птицы бройлера, 3,6 кг колбасы, а также 0,6 кг масла и 0,99 кг колбасного сыра. Вся продукция будет уничтожена.





Эти нарушения противоречат российским законам о ветеринарии, качестве продуктов, безопасности питания и правилам оформления ветеринарных документов. Нарушителям выписан штраф в 2 млн руб.

