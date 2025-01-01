В МЧС призвали жителей Прикамья готовиться к сильному снегопаду Он прогнозируется 19 декабря Поделиться Твитнуть

фото: ArthurHidden

freepik.com

По информации Пермского ЦГМС, филиала ФГБУ «Уральское УГМС», в ночь на 19 декабря в некоторых районах Прикамья ожидается сильный снегопад. В связи с этим прогнозируются возможные обрывы линий электропередачи, аварии в системах жилищно-коммунального хозяйства, а также заторы и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует водителям быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию; избегать резких маневров и торможений, учитывая состояние дорожного покрытия. Пешеходам следует проявлять осторожность при передвижении и переходе через проезжую часть.

Ранее синоптики рассказали «Новому компаньону», что на Средний Урал в ближайшие дни придут два северо-западных циклона. Первый, Konstantin, пройдёт через Пермский край в пятницу, 19 декабря, и вызовет обильный снегопад, а второй, Leon, принесёт осадки, которые продлятся с воскресенья по вторник. Между циклонами ожидается арктическое вторжение, которое охватит субботу и ночь воскресенья. Температура опустится до -30 градусов.

