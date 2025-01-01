На Пермский край надвигаются циклоны Konstantin и Leon Между ними будет арктическое вторжение Поделиться Твитнуть

ГИС-центр ПГНИУ

На Средний Урал в ближайшие дни придут два северо-западных циклона. Первый, Konstantin, пройдёт через Пермский край в пятницу, 19 декабря, а второй, Leon, принесёт осадки, которые продлятся с воскресенья по вторник. Между циклонами ожидается арктическое вторжение, которое охватит субботу и ночь воскресенья. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Самые значительные осадки выпадут в ночь на пятницу. Однако траектория циклона Konstantin будет южнее, чем прогнозировалось ранее. В Перми температура поднимется максимум до -5°С, а на севере и востоке края вряд ли опустится ниже -10°С. Лишь на юге региона ожидается от 0° до -2°С. Ожидаемое количество осадков также немного уменьшилось и сейчас составляет 6-12 мм по краю, в Перми — до 8 мм.

В субботу утром под влиянием арктического антициклона в регионе резко похолодает. На востоке Пермского края возможны морозы до -30°С, а в Перми температура может опуститься до -25°С. Погода будет малооблачной. Похолодание, хотя и сильное, будет кратковременным. Уже в воскресенье температура резко поднимется, и начнутся обильные снегопады из-за прихода циклона Leon.

В сумме два циклона могут принести до 30-40% месячной нормы осадков для декабря, а в некоторых местах — до половины месячной нормы.

