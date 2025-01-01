Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стартовала продажа билетов на экскурсии по новому зданию Пермской галереи Экскурсии «Первый экспонат — новое здание» пройдут до 31 декабря Поделиться Твитнуть

На сайте Пермской государственной художественной галереи стартовала продажа билетов на экскурсии по новому зданию художественного музея на территории «Завода Шпагина». Как и обещал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, старт экскурсий совпал с открытием первой выставки в новом здании.

С 20 по 31 декабря все, кто купит билет на экскурсии, сможет посетить музей до официального открытия. Здание будет представлено как экспонат, как отдельное произведение искусства, ещё до того, как его наполнят живопись, скульптура и декоративно-прикладные изделия.

«Такая экскурсия — знак уникальности постройки специального здания для галереи, это редкий случай для России в целом и первый в истории Перми, — говорится на ресурсах галереи. — Экскурсия по галерее без картин позволяет зрителю сконцентрироваться на архитектуре и дизайне современного музея. Это самостоятельный опыт, который нам хочется разделить с вами».

В программе экскурсий:

— первый этаж и вся его «начинка»: от библиотеки до концертного зала;

— интерактивная семейная выставка «Искусство по полочкам» (0 +) — о том, что такое музей и как там все устроено;

— атриум с самым широким в Перми панорамным видом на Каму и новыми точками обзора на Спасо-Преображенский собор;

— зоны отдыха с элементами постоянной экспозиции в фойе на втором и третьем этажах;

— третий этаж — специальный проект «Распаковка»: переезд, хранение, подготовка к выставкам и другие секреты музейного дела.

Также посетители увидят проект «История места: от Пермского моря до Пермской галереи» (0 +) — мультимедийный рассказ о территории нового здания: видео, 3D-модели археологических находок и визуальные карточки показывают, как это место менялось от эпохи к эпохе.

Экскурсии ведут не только профессиональные экскурсоводы, но и другие интересные медиаторы. Так, каждый день одну из экскурсий будет проводить художник Олег Филимонов, создающий скульптуры из железных телатей старых пермских зданий, в том числе — снесённых построек на территории «Завода Шпагина».

Стоимость билета на экскурсии: 200 руб. — полный, 100 руб. — льготный.

Вход будет осуществляться со стороны корпуса «Точка кипения» ("Завод Шпагина", ул. Советская, 1б).

