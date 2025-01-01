Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о готовности первой выставки в новой художественной галерее Первые архитектурные экскурсии ожидаются уже на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

На церемонии вручения премий Пермского края в сфере культуры, которая состоялась 12 декабря в Органном зале, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подводя итоги развития культурной инфраструктуры за прошедший год, сообщил, что на следующей неделе будет готова первая выставка в новом здании Пермской художественной галереи на «Заводе Шпагина».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Много было событий в этом году, связанных с появлением и восстановлением культурной инфраструктуры. На днях завершилась наконец-то эпопея, связанная со строительством художественной галереи, и на следующей неделе уже первая выставка там будет происходить.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян подтвердила, что небольшая временная выставка готова и не будет означать официального торжественного открытия нового здания. Сейчас Пермская галерея готовит архитектурные экскурсии для всех желающих первыми посетить новое здание до его официального открытия. Старт продаж на них будет анонсирован на следующей неделе.

Два дня назад, 10 декабря, Дмитрий Махонина сообщил в своём телеграм-канале, что объект получил заключение о соответствии.

В настоящее время, по нашей информации, проходит процедура передачи здания в управление Пермской государственной художественной галерее.

Торжественное официальное открытие новой галереи пройдёт в 2026 году.

