С начала зимы в Перми возбуждено 5 дел из-за некачественной уборки снега

Сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции по Перми и городская прокуратура проверяют качество содержания дорог. С начала зимы правоохранители выдали восемь предписаний и возбудили пять административных дел по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).

Проверки качества уборки снега проводятся на постоянной основе. Сотрудники ГАИ и надзорного ведомства особенно обращают внимание на содержание остановок, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к ним.

Должностные лица, которые плохо содержат дороги, ж/д переезды или другие дорожные сооружения, наказываются штрафом от 20 до 30 тыс. руб., а юрлица — от 200 до 300 тыс. руб.

Напомним, ранее по многочисленным жалобам жителей Перми прокуратура города инициировала проверку состояния дорог после снегопадов. В надзорном ведомстве пояснили, что в рамках проверки будет оценена работа подрядных организаций и ответственных лиц, занимающихся уборкой снега с улиц, тротуаров и парковок. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

