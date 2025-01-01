Качеством уборки снега в Перми заинтересовалась прокуратура Она проведёт проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По многочисленным жалобам жителей Перми прокуратура города инициировала проверку состояния дорог после снегопадов. Об этом сообщает ТК «Рифей-Пермь».

В надзорном ведомстве пояснили, что в рамках проверки будет оценена работа подрядных организаций и ответственных лиц, занимающихся уборкой снега с улиц, тротуаров и парковок. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Напомним, ранее в ГИС-центре ПГНИУ сообщили что за пять дней в регионе выпала 70% месячной нормы осадков.

А в мэрии отметили, что только за выходные подрядчики вывезли с улиц Перми более 13 тыс. кубометров снега и пообещали усилить работу по очистке проезжей части. Власти напомнили, что днём уборка осложняется плотным движением транспорта, поэтому сначала снег сметают к обочинам, а вывозят только по ночам.

