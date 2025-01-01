В Перми за выходные вывезли более 13 тысяч кубометров снега В краевом центре усилят работу по очистке проезжей части Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за сильного снегопада администрация Перми провела внеплановое совещание с подрядчиками, ответственными за уборку снега. Было решено усилить работу по очистке проезжей части и тротуаров, сообщили в мэрии.

В выходные на улицах города трудились более 180 снегоуборочных машин и 130 дорожных рабочих днём, а ночью их количество увеличилось до 202 единиц техники и 110 рабочих. Днём уборка осложняется плотным движением транспорта, поэтому сначала снег сметают к обочинам, а ночью вывозят.

Если у жителей есть претензии к уборке придомовых территорий, они должны обратиться в управляющую компанию. Если проблема не решается, можно сообщить об этом в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, тел.: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в территориальные отделения МКУ «Пермблагоустройство».

Контактные телефоны ответственных лиц по районам:

— Дзержинский и Ленинский районы: +7-902-630-07-08;

— Свердловский район: +7-902-630-06-20;

— Мотовилихинский район: +7-902-630-07-09;

— Индустриальный район: +7-902-630-11-71;

— Орджоникидзевский район: +7-902-630-06-83;

— Кировский район: +7-902-630-06-21.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.