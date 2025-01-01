На Каме в Перми спасли двух рыбаков с отколовшейся льдины Никто из них не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: Виталий Юрьев / https://vk.com/spasatel112

В четверг, 18 декабря, в социальных сетях появилась информация об отколовшейся льдине на реке Кама в Перми, на которой было двое мужчин-рыбаков. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

В момент происшествия льдина, на которой находились рыбаки, откололась от основного массива льда и начала дрейфовать по реке. Согласно данным краевого МЧС, на место инцидента выехали спасатели городской службы спасения. Спасательные работы прошли успешно: рыбаки были сняты со льдины и в скором времени благополучно доставлены на берег. Никто из них не пострадал.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что с 1 по 13 декабря в Пермском крае произошло четыре несчастных случая на водоёмах, в результате которых погибли четыре человека, включая одного ребёнка.

