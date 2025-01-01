С начала декабря в Пермском крае на водоёмах погибли четыре человека В том числе ребёнок Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С 1 по 13 декабря в Пермском крае произошло четыре несчастных случая на водоемах, в результате которых погибли четыре человека, включая одного ребёнка, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве предостерегли жителей Прикамья от выхода на тонкий лёд. В МЧС напомнили, что безопасным для одного человека считается лёд толщиной не менее 7-10 см, а для группы людей — 15 см. Лёд становится тоньше в устьях рек, протоках и вблизи растительности. Также важно не оставлять детей без присмотра.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 13 декабря, катаясь на снегоходе в ночное время, под лёд реки Буб в Сивинском округе Пермского края провалились мужчина 1992 г.р. и женщина 1982 г.р. Они погибли. В СУ СКР начали процессуальную проверку по факту их гибели.

