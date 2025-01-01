Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей на реке Буб в Пермском крае Процессуальное решение будет принято по результатам проверки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Процессуальную проверку по факту гибели двух людей в реке Буб в Сивинском округе проводят следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СКР по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу, 13 декабря, в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что, катаясь на снегоходе, под лёд провалились мужчина и женщина. Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю 13 декабря 2025 года в 08:50.

По предварительным данным следствия, мужчина 1993 г.р. катался со своими знакомыми на мотобуксировщике по льду реки Буб в ночное время. Транспортное средство провалилось под лёд, погибли два пассажира — мужчина 1992 г.р. и женщина 1982 г.р.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю пояснили, что назначено проведение необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.